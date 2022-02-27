"Мои руки обнимают народ Украины": супермодель 90-х рассказала, что была в Украине и показала фото

"Мои руки обнимают народ Украины": супермодель 90-х рассказала, что была в Украине и показала фото

Она стала одной из множества знаменитостей, которые отреагировали на агрессию России.

Хелена Кристенсен - одна из самых известных моделей 90-х годов. На пике своей карьеры она работала со знаменитыми дизайнерами и снималась в музыкальных клипах, но сейчас на подиумах появляется крайне редко, работает фотографом и волонтером. Оказывается в 2017 году Хелена приезжала в Украину.

"В 2017 году я была в Украине с @refugees (Агентство ООН по делам беженцев - ред..), посещая пожилых людей, слушая их душераздирающие истории о предыдущем кризисе, некоторые из которых все еще остались без дома после многих лет перемещения. Многие здания в этом районе лежали в руинах и были покрыты следами минометных снарядов. Но все, кого я встречала, были такими замечательными и гостеприимными и крепко обнимали нас. Казалось, они надеялись на мирное будущее. У меня разрывается сердце, когда я понимаю, что они снова проходят через это. Мои руки обнимают народ Украины и сотрудников UNHCR ООН, которые остаются и доставляют @refugees", - написала модель.

Ранее к россиянам обращались украинские артисты: Потап, Настя Каменских, Джамала, Елена Кравец и многие другие. Дмитрий Монатик опубликовал душераздирающий стих, который посвятил событиям в родной Украине.

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