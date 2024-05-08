Мокрая и голая: певица Doja Cat шокировала выбором трех откровенных образов для Met Gala

В этом году певица Doja Cat решила стать, без сомнения, звездой Met Gala, поскольку ее образы обсуждают все. Готовил эпатажную красотку к балу Гурам Гвасалия - креативный директор Модного дома Vetements. Он также позировал с ней перед фотографами.

Появление Doja Cat было неким перфомансом, поскольку состояло из трех голых образов.

Первый наряд состоял из белого махрового полотенца, которое обвивало ее тело и волосы. Дополнили этот банный лук бриллиантовые украшения, арт-макияж и прозрачные мюли на платформах и огромных каблуках. Этот образ в полотенце напомнил похожий появление Риты Оры на MTV Europe Music Awards-2017.

Doja Cat / Фото: Associated Press

По красной дорожке они дефилировала с Гвасалией, который оделся во все черное. Они держались за руки.

Doja Cat и Гурам Гвасалия / Фото: Associated Press

Второй наряд был более смелым, поскольку певица вышла к фотографам Met Gala в совершенно мокром и прозрачном платье. Наряд эффектно прилипал к ее телу при этом оголяя некоторые его части.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Из-за того что ткань была мокрой, на ней создавалась драпировка от прикосновений с телом.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Макияж у нее остался прежним - слезы с блестками, но она сняла украшения с огромными желтыми бриллиантами.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Гурам остался в том же наряде.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Последний образ был явно вдохновлен Бьянкой Цензори - возлюбленной Канье Уэста, которая часто появляется на улице в прозрачных колготках и откровенных платьях. Дело в том, что Doja Cat надела комплект от Vetements состоящий из прозрачного капронового топа и колготок. Вещи совершенно ничего не прикрывали на ее теле. Также можно заметить, что на груди певицы появился огромный шрам, вероятно, она недавно делала подтяжку груди.

Doja Cat / Фото: Getty Images

Буквально за два дня до Met Gala певицу Doja Cat заметили по пути на вечеринку в длинном плаще и тоже в компании этого известного модельера. В тот раз она тоже была почти голая.

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