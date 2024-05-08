Мокрая и голая: певица Doja Cat шокировала выбором трех откровенных образов для Met Gala

Это было самое эпатажное появление вечера.
В этом году певица Doja Cat решила стать, без сомнения, звездой Met Gala, поскольку ее образы обсуждают все. Готовил эпатажную красотку к балу Гурам Гвасалия - креативный директор Модного дома Vetements. Он также позировал с ней перед фотографами.
Появление Doja Cat было неким перфомансом, поскольку состояло из трех голых образов.
Первый наряд состоял из белого махрового полотенца, которое обвивало ее тело и волосы. Дополнили этот банный лук бриллиантовые украшения, арт-макияж и прозрачные мюли на платформах и огромных каблуках. Этот образ в полотенце напомнил похожий появление Риты Оры на MTV Europe Music Awards-2017.
По красной дорожке они дефилировала с Гвасалией, который оделся во все черное. Они держались за руки.
Второй наряд был более смелым, поскольку певица вышла к фотографам Met Gala в совершенно мокром и прозрачном платье. Наряд эффектно прилипал к ее телу при этом оголяя некоторые его части.
Из-за того что ткань была мокрой, на ней создавалась драпировка от прикосновений с телом.
Макияж у нее остался прежним - слезы с блестками, но она сняла украшения с огромными желтыми бриллиантами.
Гурам остался в том же наряде.
Последний образ был явно вдохновлен Бьянкой Цензори - возлюбленной Канье Уэста, которая часто появляется на улице в прозрачных колготках и откровенных платьях. Дело в том, что Doja Cat надела комплект от Vetements состоящий из прозрачного капронового топа и колготок. Вещи совершенно ничего не прикрывали на ее теле. Также можно заметить, что на груди певицы появился огромный шрам, вероятно, она недавно делала подтяжку груди.
Буквально за два дня до Met Gala певицу Doja Cat заметили по пути на вечеринку в длинном плаще и тоже в компании этого известного модельера. В тот раз она тоже была почти голая.
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