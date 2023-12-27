Мокрая и сексуальная: экс-девушка Бибера в крошечном бикини продемонстрировала стройную фигуру

Американская диджей, модель и бывшая девушка Джастина Бибера – 31-летняя Шантель Джеффрис – попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже в Майами. Она только что вышла из океана, поэтому была вся мокрая.

На девушке было крохотное полосатое бикини на завязках. Шантель находится в отличной физической форме: у нее подтянутая фигура, плоский живот и стройные ноги.

Шантель Джеффрис / Фото: Getty Images

На лицо она надела солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, а шею – кулоном на цепочке.

Напомним, ранее Шантель Джеффрис показала фигуру в нюдовом купальнике.