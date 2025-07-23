Мокрая и соблазнительная: Кайли Дженнер в ярком бикини продемонстрировала красивую фигуру

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

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Кайли Дженнер опубликовала в Instagram горячие фотографии из греческих каникул. Красавица решила сфотографироваться во время морской прогулки на яхте.

Было так жарко, что звезда реалити освежилась под душем, а затем мокрой позировала перед фотокамерой. Она была одета в стильное желтое бикини с черной каймой и принтом с логотипом бренда Chanel.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Дженнер похвасталась подтянутым телом и соблазнительными формами.

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Свой лук она дополнила большими серьгами-кольцами и серебряными браслетами и кольцами.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Напомним, ранее Кайли Дженнер похвасталась стройной фигурой в леопардовом купальнике.

Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images