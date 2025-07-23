Мокрая и соблазнительная: Кайли Дженнер в ярком бикини продемонстрировала красивую фигуру

Кайли Дженнер опубликовала в Instagram горячие фотографии из греческих каникул. Красавица решила сфотографироваться во время морской прогулки на яхте.
Было так жарко, что звезда реалити освежилась под душем, а затем мокрой позировала перед фотокамерой. Она была одета в стильное желтое бикини с черной каймой и принтом с логотипом бренда Chanel.
Дженнер похвасталась подтянутым телом и соблазнительными формами.
Свой лук она дополнила большими серьгами-кольцами и серебряными браслетами и кольцами.
Напомним, ранее Кайли Дженнер похвасталась стройной фигурой в леопардовом купальнике.