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- Шоу-бизнес
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Мокрая и загадочная: бразильская актриса в купальнике от Saint Laurent позировала в ванне
Белла Кампос поделилась с подписками пикантными фотографиями из фотосета.
Бразильская актриса Белла Кампос опубликовала в Instagram снимки своей новой фотосессии, которую она устроила в ванне.
Девушка позировала перед объективом фотокамеры в черном купальнике от Saint Laurent. На лифе-бандо сзади была золотая застежка в виде логотипа французского бренда.
Фотографии получились загадочными и пикантными.
Напомним, ранее Белла Кампос продемонстрировала стройную фигуру в черном купальнике с красной каймой и принтом вишен.