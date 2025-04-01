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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
454
Время на прочтение
1 мин

Мокрая и загадочная: бразильская актриса в купальнике от Saint Laurent позировала в ванне

Белла Кампос поделилась с подписками пикантными фотографиями из фотосета.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Белла Кампос

Белла Кампос

Бразильская актриса Белла Кампос опубликовала в Instagram снимки своей новой фотосессии, которую она устроила в ванне.

Белла Кампос

Белла Кампос

Девушка позировала перед объективом фотокамеры в черном купальнике от Saint Laurent. На лифе-бандо сзади была золотая застежка в виде логотипа французского бренда.

Белла Кампос

Белла Кампос

Белла Кампос

Белла Кампос

Фотографии получились загадочными и пикантными.

Белла Кампос

Белла Кампос

Напомним, ранее Белла Кампос продемонстрировала стройную фигуру в черном купальнике с красной каймой и принтом вишен.

Дата публикации
Количество просмотров
454
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