Мокрая и загадочная: бразильская актриса в купальнике от Saint Laurent позировала в ванне

Белла Кампос

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Бразильская актриса Белла Кампос опубликовала в Instagram снимки своей новой фотосессии, которую она устроила в ванне.

Белла Кампос

Девушка позировала перед объективом фотокамеры в черном купальнике от Saint Laurent. На лифе-бандо сзади была золотая застежка в виде логотипа французского бренда.

Белла Кампос

Белла Кампос

Фотографии получились загадочными и пикантными.

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Белла Кампос

Напомним, ранее Белла Кампос продемонстрировала стройную фигуру в черном купальнике с красной каймой и принтом вишен.