Мокрая в фонтане: Кендалл Дженнер на съемках рекламы Calvin Klein в Нью-Йорке

Скоро мы увидим новую рекламу с этой моделью.

Представительница клана Кардашьян-Дженнер - 27-летняя Кендалл - попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Девушка позировала в огромном фонтане в центре города. Кадры были сделаны для нового рекламного ролика бренда Calvin Klein.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

На Кендалл было черное мини-платье, которое стилисты сочетали с голубым стильным тренчем. Также модель надела черные носки и лоферы.

Макияж для съемки ей сделали лаконичным и очень натуральным, а волосы уложили в легкие волны.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно также в похожем образе под прицел папарацци в Нью-Йорке попала актриса Дженнифер Лоуренс. Звезду заметили в тренче и стильном костюме, а также с собаками.

Читайте также: