Мокрый и сексуальный: "Холостяк-12" Алекс Топольский похвастался обнаженным торсом

Главный герой 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" — Алекс Топольский — опубликовал в Instagram серию снимков из новой фотосессии, снятой на Бали, где он живет. Автором фотосета выступила POLI Hryhorchuk.

Фото POLI Hryhorchuk

Фото POLI Hryhorchuk

На фотографиях Алекс появился мокрым и с обнаженным сексуальным торсом. Он позировал в океане.

Фото POLI Hryhorchuk

Фото POLI Hryhorchuk

Пикантные снимки сопровождает пост Топольского о любви. Мужчина признался, что он боится любить и намекнул, что, возможно, это потому, что у него был несчастный предыдущий опыт отношений. Но, несмотря на это, следует двигаться дальше, осознав свои ошибки.

Алекс также назвал свое жизненное кредо – что бы ни происходило в жизни – никогда не переставать им наслаждаться.

"Иногда я боюсь любить. У меня бывают моменты, когда я боюсь любить. Я думаю многие из вас в одной лодке вместе со мной. Возможно мы боимся любить потому что в какой-то момент жизненного пути мы приобрели такой опыт, что любовь может ранить нас и вообще опасная.

Возможно, мы сознательно или не сознательно верим, что любовь – это риск, на который мы не можем пойти, поэтому мы пробовали и это кончилось плачевно в прошлом.

Но я осознал, что даже если что-то произошло в прошлом, совсем не значит – это произойдет снова. Прошлое не определяет мое будущее, как ваше. Всегда можно перевернуть страницу в жизни и начать жить с чистого листа. Жизнь – это сплошная работа над ошибками. Важно усваивать урок вовремя, ловить инсайт и двигаться вперед.

Мне импонирует жизненное кредо Мэтью Макконахи – "jkl". Just keep living – просто продолжайте жить :) Мое кредо образовалось несколько лет назад – "не важно, что бы ни происходило в жизни – никогда не переставать им наслаждаться". Я готов пролистать страницу", — написал Алекс.

Напомним, ранее Алекс Топольский признался, свободно ли его сердце.

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