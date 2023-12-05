Молочный зуб с кариесом: Виктория Бекхэм шокировала находкой в доме

Дизайнер и экс-солистка поп-группы Spice Girls – 49-летняя Виктория Бекхэм – стала активным пользователем Instagram. Но если вчера она показывала милое фото мужа Дэвида, который готовит ужин, то сегодня удивила – а кого-то даже шокировала – тем, что нашла в доме.

Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Викки запостила фото, на котором запечатлен молочный зуб, похоже, с кариесом.

Виктория Бекхэм нашла молочный зуб в доме / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

"Нашла старый молочный зуб", - написала дизайнер. И добавила: "Бруклин, хочешь его вернуть?" – имея в виду своего старшего 24-летнего сына.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала детское фото, на котором она запечатлена со своей сестрой Луизой. Девочки в одинаковых розовых платьях и белых гольфах сидят на капоте "Роллс-Ройса".

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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