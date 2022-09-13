Молодая мамочка: папарацци подловили Рианну в мини со смелым декольте и со стаканом виски

Три месяца назад певица впервые стала мамой, но она находит время для отдыха с любимым.

Папарацци подловиди молодую маму Рианну со своим бойфрендом – рэпером A$AP Rocky – на вечеринке. Звездная пара не очень была рада встречи с фотографами. Судя по фото, их охрана начала запрещать папарацци снимать.

Поп-дива держала в руке стакан с виски и улыбалась на камеру.

Рианна / Фото: Getty Images

Рири выглядела прекрасно. На ней был черный атласный топ-корсет от Rosamosario с откровенным декольте и кожаная мини-юбка, а также черный жакет-смокинг Balenciaga.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила босоножками Saint Laurent и клатчем от The Attico. Шею она украсила роскошным бриллиантовым колье, а уши – бриллиантовыми серьгами. Прическа с челкой, макияж с блестками и коричневой помадой и графитовый маникюр завершили эффектный лук Рианны.

Напомним, в прошлый раз Рири вышла на прогулку в белой футболке с принтом, черной джинсовой мини-юбке и черных экстравагантных ботфортах.

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