Молодая мамочка: папарацци подловили Рианну в мини со смелым декольте и со стаканом виски

Три месяца назад певица впервые стала мамой, но она находит время для отдыха с любимым.
Папарацци подловиди молодую маму Рианну со своим бойфрендом – рэпером A$AP Rocky – на вечеринке. Звездная пара не очень была рада встречи с фотографами. Судя по фото, их охрана начала запрещать папарацци снимать.
Поп-дива держала в руке стакан с виски и улыбалась на камеру.
Рири выглядела прекрасно. На ней был черный атласный топ-корсет от Rosamosario с откровенным декольте и кожаная мини-юбка, а также черный жакет-смокинг Balenciaga.
Аутфит красавица дополнила босоножками Saint Laurent и клатчем от The Attico. Шею она украсила роскошным бриллиантовым колье, а уши – бриллиантовыми серьгами. Прическа с челкой, макияж с блестками и коричневой помадой и графитовый маникюр завершили эффектный лук Рианны.
Напомним, в прошлый раз Рири вышла на прогулку в белой футболке с принтом, черной джинсовой мини-юбке и черных экстравагантных ботфортах.
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