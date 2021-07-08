Молодые родители Карли Клосс и Джошуа Кушнер сходили в ресторан в Париже

28-летняя американская модель приехала с мужем в Париж.

Карли Клосс и Джошуа Кушнера сфотографировали репортеры на выходе из ресторана вчера вечером. Очевидно, супруги приехали в столицу Франции на Неделю моды.

Карли в этот вечер была одета в черное платье с интересной золотой деталью в виде цепи на груди, сочетая наряд с черными туфлями с золотым декором. В руках у модели была маленькая черная сумка, на запястье - золотой браслет тоже в виде цепи, волосы были распущены, а на лице - легкий макияж.

Карли Клосс / Getty Images

36-летний Джошуа держал свою любимую за руку. Мужчина был в белой футболке и рубашке сверху, черных джинсах и замшевых ботинках. Вероятно, он был не очень рад репортерам, а вот Карли улыбалась и прятала глаза от камер.

Джошуа Кушнер и Карли Клосс / Getty Images

Напомним, в марте 2021 года пара впервые стала родителями. Карли Клосс родила сына Леви Джозефа. Как видите, спустя четыре месяца после беременности и родов манекенщица уже в прекрасной форме.

Карли Клосс с сыном и свекровью Серил Кушнер / Getty Images

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