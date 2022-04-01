"Молюсь за окончание войны": Анджелина Джоли посетила украинских детей-беженцев в римском госпитале

Об этом актриса рассказала в своем Instagram.
С первых дней войны Анджелина Джоли поддерживает Украину и помогает организовать помощь для украинцев, которыми были вынуждены покинуть свои дома.
Как посол доброй воли ООН актриса посетила госпиталь Pediatrico Bambino Gesu в Риме, где сейчас находятся дети-беженцы из Украины.
"В педиатрической больнице Bambino Gesu в Риме я встретилась с детьми-беженцами, которые были эвакуированы из Украины и столкнулись с неопределенным будущим. Как и многие другие, я молюсь за прекращение войны. Это единственный способ прекратить страдания и вынужденное перемещение людей", - написала Анджелина.
Мать одного из детей – 10-летнего Артема из Черновцов – показала фотографию с Джоли на своей странице в Facebook.
"Неожиданное, очень приятное и волнующее знакомство", - написала женщина о встрече с актрисой.
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