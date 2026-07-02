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Накануне Atlas Festival организаторы фестиваля совместно с Guzema Foundation представили лимитированную благотворительную коллекцию украшений из серебра и керамики. Ее дизайн вдохновлен фестивальной айдентикой, созданной украинской художницей Машей Ревой.

В коллекцию вошли два универсальных украшения-подвески — глаз и звезда. По замыслу авторов, символ глаза олицетворяет взгляд в будущее, а звезда — свободу, мечту и внутренний свет, который помогает двигаться вперед даже в самые сложные времена.

Каждое украшение состоит из серебряной пластины с эмалью, цветных керамических бусин и вощеной нити. Аксессуары представлены в четырех летних оттенках — оранжевом, зеленом, голубом и розовом. Их можно носить как чокер, браслет или использовать в качестве стильного акцента в различных образах.

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В Guzema Foundation отмечают, что каждая благотворительная коллекция — это не только дизайнерский проект, но и реальная помощь украинским военным.

«Вместе с Atlas Festival мы хотели напомнить о свободе, музыке, беззаботности и вере в будущее. Это, казалось бы, простые вещи, но во время войны они приобретают особую ценность. Поэтому сегодня важно объединяться и поддерживать Силы обороны Украины», — подчеркнули в команде фонда.

В Atlas Festival отмечают, что украшения должны стать символом фестиваля, который можно носить в течение года в память о музыке, единстве и общем деле.

Лицами благотворительной кампании стали MONATIK, фронтмен группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин, Мишель Андраде и SKYLERR. Съемки промокампании прошли на склонах ботанического сада в Киеве.

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Все средства, вырученные от продажи коллекции, будут направлены на закупку оборудования для Сил обороны Украины в рамках проекта «Дронопад» и благотворительной акции «Сбор 150%».

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