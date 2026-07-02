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MONATIK, Мишель Андраде и Latexfauna снялись в благотворительной кампании коллекции украшений Atlas Festival и Guzema Foundation
Вышла лимитированная благотворительная коллекция украшений, созданная украинской художницей по мотивам фестивальной айдентики. Все средства от продажи будут направлены на поддержку Сил обороны Украины.
Накануне Atlas Festival организаторы фестиваля совместно с Guzema Foundation представили лимитированную благотворительную коллекцию украшений из серебра и керамики. Ее дизайн вдохновлен фестивальной айдентикой, созданной украинской художницей Машей Ревой.
В коллекцию вошли два универсальных украшения-подвески — глаз и звезда. По замыслу авторов, символ глаза олицетворяет взгляд в будущее, а звезда — свободу, мечту и внутренний свет, который помогает двигаться вперед даже в самые сложные времена.
Каждое украшение состоит из серебряной пластины с эмалью, цветных керамических бусин и вощеной нити. Аксессуары представлены в четырех летних оттенках — оранжевом, зеленом, голубом и розовом. Их можно носить как чокер, браслет или использовать в качестве стильного акцента в различных образах.
В Guzema Foundation отмечают, что каждая благотворительная коллекция — это не только дизайнерский проект, но и реальная помощь украинским военным.
«Вместе с Atlas Festival мы хотели напомнить о свободе, музыке, беззаботности и вере в будущее. Это, казалось бы, простые вещи, но во время войны они приобретают особую ценность. Поэтому сегодня важно объединяться и поддерживать Силы обороны Украины», — подчеркнули в команде фонда.
В Atlas Festival отмечают, что украшения должны стать символом фестиваля, который можно носить в течение года в память о музыке, единстве и общем деле.
Лицами благотворительной кампании стали MONATIK, фронтмен группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин, Мишель Андраде и SKYLERR. Съемки промокампании прошли на склонах ботанического сада в Киеве.
Все средства, вырученные от продажи коллекции, будут направлены на закупку оборудования для Сил обороны Украины в рамках проекта «Дронопад» и благотворительной акции «Сбор 150%».