- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Моника Барбаро черным мини-платье А-силуэта подчеркнула стройные ноги
36-летняя актриса доказала, что сдержанность никогда не выходит из моды.
Американская актриса Моника Барбаро попала в объективы папарацци во время прогулки по Мидтауну в Нью-Йорке.
Звезда выглядела эффектно в лаконичном черном мини-платье А-силуэта из плотной ткани. Наряд был без рукавов, имел широкий квадратный вырез, четкую геометрическую форму и свободный крой, который создавал выразительный силуэт и придавал наряду архитектурность. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги Моники.
Образ Барбаро дополнили черные туфли на шпильках. Она распустила волосы, надела черные солнцезащитные очки и нанесла макияж с персиковыми румянами.
Напомним, Моника Барбаро в бельевом платье с кружевом позировала в объятиях бывшего бездомного.