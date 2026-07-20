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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Моника Барбаро черным мини-платье А-силуэта подчеркнула стройные ноги

36-летняя актриса доказала, что сдержанность никогда не выходит из моды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Моника Барбаро

Моника Барбаро / © Getty Images

Американская актриса Моника Барбаро попала в объективы папарацци во время прогулки по Мидтауну в Нью-Йорке.

Звезда выглядела эффектно в лаконичном черном мини-платье А-силуэта из плотной ткани. Наряд был без рукавов, имел широкий квадратный вырез, четкую геометрическую форму и свободный крой, который создавал выразительный силуэт и придавал наряду архитектурность. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги Моники.

Моника Барбаро / © Getty Images

Моника Барбаро / © Getty Images

Образ Барбаро дополнили черные туфли на шпильках. Она распустила волосы, надела черные солнцезащитные очки и нанесла макияж с персиковыми румянами.

Напомним, Моника Барбаро в бельевом платье с кружевом позировала в объятиях бывшего бездомного.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
67
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