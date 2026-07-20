Моника Барбаро черным мини-платье А-силуэта подчеркнула стройные ноги

Моника Барбаро / © Getty Images

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Американская актриса Моника Барбаро попала в объективы папарацци во время прогулки по Мидтауну в Нью-Йорке.

Звезда выглядела эффектно в лаконичном черном мини-платье А-силуэта из плотной ткани. Наряд был без рукавов, имел широкий квадратный вырез, четкую геометрическую форму и свободный крой, который создавал выразительный силуэт и придавал наряду архитектурность. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги Моники.

Моника Барбаро / © Getty Images

Образ Барбаро дополнили черные туфли на шпильках. Она распустила волосы, надела черные солнцезащитные очки и нанесла макияж с персиковыми румянами.

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Напомним, Моника Барбаро в бельевом платье с кружевом позировала в объятиях бывшего бездомного.

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