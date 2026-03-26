Моника Беллуччи

61-летняя итальянская актриса и модель — Моника Беллуччи — мама двух дочерей — 21-летней Девы и 16-летней Леони. Их отец — бывший муж актрисы, 59-летний актер Венсан Кассель.

Дева давно начала свою модельную карьеру: она лицо Dolce & Gabbana, участвует в модных показах известных брендов и снимается для популярных журналов, а также уже пробует себя в кино, продолжая семейную традицию. И вот, похоже, младшая дочь Моники — Леони — тоже планирует стать моделью. Вместе с мамой она появилась на страницах итальянской редакции Vogue.

На обложке глянца девушка позировала в кожаной куртке, джинсах и солнцезащитных очках.

Леони Кассель, фото: instagram.com/vogueitalia

«Мой единственный образец для подражания — это моя сестра Дева. Она всегда меня вдохновляла; она была моим кумиром всю мою жизнь. Иногда я смотрела на нее как на богиню», — призналась Леони в интервью глянцу.

На некоторых снимках девушка позировала со своей звездной мамой.

Моника Беллуччи с дочерью Леони, фото: instagram.com/vogueitalia

Моника Беллуччи с дочерью Леони, фото: instagram.com/vogueitalia

