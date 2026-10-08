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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Моника Беллуччи позировала в платье с обнаженной спиной и высоким разрезом

Итальянка снялась в стильной фотосессии для глянца.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Моника Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

62-летняя итальянская актриса и модель — Моника Беллуччи —снова заставила поклонников восхищаться своей внешностью. Звезда снялась в фотосессии для октябрьского выпуска Harper’s Bazaar España.

В своем Instagram она поделилась новыми фотографиями, на которых продемонстрировала фигуру и элегантные образы.

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

На снимках Беллуччи позирует перед камерой в эффектных платьях, лаковом плаще с мехом и стильных костюмах.

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

На одном из фото актриса запечатлена в платье, которое обнажает ее спину и ногу.

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

В интервью журналу Беллуччи рассказала о взрослении, принятии возраста и женственности.

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Новые фотографии Моники вызвали активную реакцию в сети. Пользователи отмечают, что звезда выглядит роскошно и с годами сохраняет свой узнаваемый шарм.

Ранее, напомним, Моника Беллуччи раскрыла секрет своей фигуры — она ест пасту и почти не занимается спортом.

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