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- Шоу-бизнес
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Моника Беллуччи позировала в платье с обнаженной спиной и высоким разрезом
Итальянка снялась в стильной фотосессии для глянца.
62-летняя итальянская актриса и модель — Моника Беллуччи —снова заставила поклонников восхищаться своей внешностью. Звезда снялась в фотосессии для октябрьского выпуска Harper’s Bazaar España.
В своем Instagram она поделилась новыми фотографиями, на которых продемонстрировала фигуру и элегантные образы.
На снимках Беллуччи позирует перед камерой в эффектных платьях, лаковом плаще с мехом и стильных костюмах.
На одном из фото актриса запечатлена в платье, которое обнажает ее спину и ногу.
В интервью журналу Беллуччи рассказала о взрослении, принятии возраста и женственности.
Новые фотографии Моники вызвали активную реакцию в сети. Пользователи отмечают, что звезда выглядит роскошно и с годами сохраняет свой узнаваемый шарм.
Ранее, напомним, Моника Беллуччи раскрыла секрет своей фигуры — она ест пасту и почти не занимается спортом.