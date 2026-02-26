- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
Моника Беллуччи собралась на фэшн-шоу в брюках-палаццо и лубутенах
61-летняя актриса выбрала для своего выхода аутфит в классических цветах.
Папарацци подловили Монику Беллуччи, когда она выходила из отеля Palazzo Parigi перед показом Модного дома Prada во время Недели моды в Милане.
Актриса была в черном кожаном жакете с черными стежками по краям, белой рубашке и черных брюках-палаццо со стрелками. Обута она была в черные кожаные сапоги от Christian Louboutin на высоких платформах и каблуках и с фирменной красной подошвой бренда.
У Беллуччи были распущенные волосы, макияж с розовой помадой и солнцезащитные очки на лице.
Напомним, Моника Беллуччи попала под прицел фотографов в образе total black.