Моника Беллуччи собралась на фэшн-шоу в брюках-палаццо и лубутенах

Моника Беллуччи / © Getty Images

Папарацци подловили Монику Беллуччи, когда она выходила из отеля Palazzo Parigi перед показом Модного дома Prada во время Недели моды в Милане.

Актриса была в черном кожаном жакете с черными стежками по краям, белой рубашке и черных брюках-палаццо со стрелками. Обута она была в черные кожаные сапоги от Christian Louboutin на высоких платформах и каблуках и с фирменной красной подошвой бренда.

Моника Беллуччи / © Getty Images

У Беллуччи были распущенные волосы, макияж с розовой помадой и солнцезащитные очки на лице.

Напомним, Моника Беллуччи попала под прицел фотографов в образе total black.