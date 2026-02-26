ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
134
1 мин

Моника Беллуччи собралась на фэшн-шоу в брюках-палаццо и лубутенах

61-летняя актриса выбрала для своего выхода аутфит в классических цветах.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи / © Getty Images

Папарацци подловили Монику Беллуччи, когда она выходила из отеля Palazzo Parigi перед показом Модного дома Prada во время Недели моды в Милане.

Актриса была в черном кожаном жакете с черными стежками по краям, белой рубашке и черных брюках-палаццо со стрелками. Обута она была в черные кожаные сапоги от Christian Louboutin на высоких платформах и каблуках и с фирменной красной подошвой бренда.

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

У Беллуччи были распущенные волосы, макияж с розовой помадой и солнцезащитные очки на лице.

Напомним, Моника Беллуччи попала под прицел фотографов в образе total black.

