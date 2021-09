Моника Левински, Сара Полсон и Клайв Оуэн: звезды на премьере "Импичмент: Американская история преступлений"

Премьера сезона для зрителей состоится 7 сентября 2021 год.

В Калифорнии состоялась закрытая премьера третьего сезона сериала "Американская истории преступлений", который на этот раз расскажет о резонансном секс-скандале, в который была замешена работница Белого дома Моника Левински и президент США Билл Клитон.

Литературной основой сценария стала книга Джеффри Тубина A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President ("Широкий заговор: Настоящий секс-скандал, который почти свалил президента"). Исполнительный продюсер и режиссер проекта Райан Мерфи уговорил Монику Левински стать одним из продюсеров.

В главных ролях сериала задействованы: Бини Фелдштейн (Моника Левински), Сара Полсон (Линда Трипп), Клайв Оуэн (Билл Клинтон), Эди Фалко (Хиллари Клинтон).

Сама Моника с того времени кардинально изменилась и на премьере появилась в мини-платье от бренда Paule Ka и мюлях в леопардовый принт. Волосы она осветлила и выровняла.

Премьера сериала "Импичмент: Американская история преступлений" / Associated Press

Актриса Бини Фелдштейн, которая сыграет в сериале Монику, выбрала длинное платье от Brandon Maxwell, которое дополнила босоножками на высокой платформе.

Сара Полсон, которая совсем недавно блистала в сериале "Рэтчед", сыграет в "Американская истории преступлений" женщину из-за которой весь мир узнал о романе президента и Моники. На премьере она появилась в сером платье от Versace.

Также мы увидим в этой истории звезду "Сумерк" Элизабет Ризер. В день премьеры сериала она надела длинное платье от The Vampire’s Wife.

Также в этой картине мы увидим Колина Хэнкса (сына Тома Хэнкса), Клайва Оуэна, а также Аннали Эшфорд и Коби Смолдерс.

