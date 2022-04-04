"Монстры!": супермодель Эльза Хоск осудила зверства российской армии в Буче

Звезда поддерживала Украину с первых дней войны.
Шведская топ-модель и бывший "ангел" Victoria’s Secret – Эльза Хоск – отреагировала на те зверства, которые совершила российская армия в Буче.
В Instagram Stories девушка сделала перепост серии фотографий из Бучи – доказательствами геноцида украинцев.
"Монстры!!! Прекратите убийства безвинных украинцев. Так много потерянных жизней, когда это закончится?" – подписала публикацию шокированная Эльза.
Напомним, минувшей ночью на 64-й церемонии "Грэмми" в Лас-Вегасе выступили украинские артисты, а также президент Владимир Зеленский.
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