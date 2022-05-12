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"Мой Херсон вам в рот не влезет": Жан Беленюк поддержал жителей города

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"Мой Херсон вам в рот не влезет": Жан Беленюк поддержал жителей города

Жан Беленюк / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

У украинцев всегда было отличное чувство юмора и жажда поддержать тех, кто нуждается в такой поддержке. Сегодня это, в том числе, и жители Херсона и области.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и действующий народный депутат Жан Беленюк опубликовал интересный пост в Instagram.

На фото Беленюк запечатлен в черной футболке и серых штанах. На футболке надпись-обращение к коллаборантам в Херсонской области:

"Мій Херсон вам в рот не влізе", - а под подписью нарисован ломтик арбуза.

Подписчики депутата отметили, что футболка отличная, фраза звучит круто и поблагодарили за поддержку Херсона и его жителей.

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