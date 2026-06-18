"Мой любимый человек": Линдсей Лохан показала редкие фото с мужем-финансистом

Линдсей Лохан с мужем, фото: instagram.com/lindsaylohan

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39-летняя американская актриса Линдсей Лохан поделилась в своем Instagram милым видео, состоящим из семейных фотографий. Таким образом она поздравила своего мужа — финансиста Бадера Шаммаса — с днем рождения.

На снимках Бадер позирует с женой, а также их общим сыном — 2,5-летним Луайем.

Линдсей Лохан с мужем, фото: instagram.com/lindsaylohan

Муж Линдсей Лохан с их сыном, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан с мужем, фото: instagram.com/lindsaylohan

«С днем рождения, мой самый любимый человек! Ты невероятный муж, самый любящий отец и тот друг, о котором мечтает каждый. Твоя любовь и забота о нашей семье, та радость, которую ты даришь Луаю каждый день, значат для меня больше, чем можно выразить словами. Спасибо тебе за жизнь, которую мы построили вместе, за твою силу, твою преданность и за то, что ты всегда верил в наше будущее. Луаю и мне очень повезло, что ты у нас есть. Я люблю тебя бесконечно», — написала Линдсей под публикацией.

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Муж Линдсей Лохан с их сыном, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан с мужем, фото: instagram.com/lindsaylohan

Муж Линдсей Лохан с их сыном, фото: instagram.com/lindsaylohan

Отметим, за Бадера Шаммаса актриса вышла замуж в 2022-м. А познакомилась с ним Линдсей в 2019 году в Дубае, где она проживает с 2014-го.

Шаммас — успешный финансист из Кувейта, который долгие годы строит карьеру в банковской сфере Объединенных Арабских Эмиратов. Он предпочитает закрытый образ жизни и редко появляется на публике. Сейчас Бадер занимается независимыми инвестициями. Согласно его профилю в LinkedIn, он вкладывает деньги в молодые компании.

Муж помогает Линдсей в работе. Он стал одним из исполнительных продюсеров ее романтического фильма «Ирландская мечта».

Ранее, напомним, Линдсей Лохан поздравила младшего брата с 30-летием и показала их совместные фото.

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