"Мою страну обстреливают каждый день": олимпийская чемпионка Ярослава Магучих обратилась к мировому сообществу

22-летняя спортсменка, завоевавшая "золото" в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024 года в Париже, призвала мир поддерживать украинцев во время войны.

Ярослава Магучих опубликовала в Instagram свои новые фотографии, сделанные на стадионе. Она также обратилась к мировому сообществу с призывом поддерживать нас, украинцев, в борьбе с российскими оккупантами.

Ярослава Магучих/Instagram

"Хочу сосредоточиться исключительно на финальных событиях этого сезона, но не могу.

Мою страну обстреливают каждый день и те, кто должен ее защищать в соответствии с глобальным кодексом, ничего не делают, чтобы остановить войну России против Украины. За последние два дня трагедии во Львове и Полтаве унесли сотни жизней, среди которых дети. Это террористические акты страны-агрессора, пытающейся захватить мою родину. Это недопустимо.

Только общими усилиями мы сможем победить врага. Мир, другие страны вы должны поддержать нас оружием и защитой", – написала Ярослава.

Ярослава Магучих/Instagram

Напомним, Ярослава Магучих продемонстрировала стильный лук в белом топе и сером брючном костюме.

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