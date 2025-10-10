ТСН в социальных сетях

Может составить конкуренцию Дэвиду Бекхэму: Памела Андерсон похвасталась урожаем со своего огорода

Актриса, как и известный спортсмен, увлекается огородничеством и садоводством.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Еще во время пандемии, в 2020-м, 58-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы. В своем Instagram она показала фото своего осеннего урожая.

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела собрала перец и разные сорта помидоров. Что будет готовить из них, актриса не рассказала. Наверное, что-то из своей кулинарной книги «Я люблю тебя: Рецепты от сердца», в которой собрала любимые рецепты преимущественно вегетарианских блюд.

Памела Андерсон уже может составить конкуренцию Дэвиду Бекхэму, который тоже в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети. Недавно он хвастался новым — осенним — урожаем. У него выросли тыквы, баклажаны, помидоры черри, разные виды капусты и зелени, а также яблоки и сливы.

Дэвид Бекхэм на своем огороде

Дэвид Бекхэм на своем огороде

Ранее, напомним, Памела Андерсон запустила ограниченную серию консервированных огурцов под названием Pamela’s Pickles.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

