Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
349
Время на прочтение
1 мин

Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы, с которой сегодня прощаются в Сен-Тропе

Сегодня в Сент-Тропе проводили в последний путь французскую актрису Брижит Бардо.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Брижит Бардо

Брижит Бардо / © Associated Press

Звезда фильма «И сотворил Бог женщину» скончалась в возрасте 91 года 28 декабря в своем доме в Сен-Тропе, где она жила после того, как оставила кинокарьеру в начале 1970-х годов.

Ее похороны прошли в церкви Нотр-Дам де л’Ассомпсьон, и скромное прощание отразило ее любовь к животным, которая сопровождала ее всю жизнь.

Похорон Брижит Бардо в Сен-Тропе / © Associated Press

Похорон Брижит Бардо в Сен-Тропе / © Associated Press

Стала известна и причина смерти актрисы. Ее скорбящий муж Бернар д’Ормаль, который был женат на кинозвезде более 30 лет, в интервью журналу Paris Match, опубликованном накануне ее похорон в среду, заявил, что его жена «очень хорошо перенесла две процедуры, которые ей провели для лечения рака, от которого она умерла», — цитирует его Daily Mail.

Брижит Бардо / © Associated Press

Брижит Бардо / © Associated Press

Ранее, напомним, мы вспоминали экранные образы французской легенды.

Брижит Бардо в молодости / © Associated Press

Брижит Бардо в молодости / © Associated Press

