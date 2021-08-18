Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил беременность актрисы

Американский комик Колин Джост подтвердил ранее появившуюся информацию о беременности своей супруги Скарлетт Йоханссон.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что 36-летняя Скарлетт ждет ребенка. Теперь информация получила подтверждения из первых уст. Колин во время выступления в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте в минувшие выходные, заявил: "У нас будет ребенок, это здорово", - пишет PageSix.

Впервые о беременности актрисы заговорили в июле 2021 года. У Скарлетт уже есть 6-летняя дочь Роуз от предыдущего брака с французским журналистом Роменом Дориаком. За нынешнего мужа Колина Джоста Йоханссон вышла замуж в 2020 году после трех лет отношений.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / Getty Images

Также читайте Эшли Грэм и еще пять звезд, которые позировали обнаженными во время беременности

"Скарлетт не давала много интервью и не посещала мероприятий для продвижения "Черной вдовы", что удивительно, поскольку это огромный релиз Marvel и Disney, и она одновременно и звезда, и исполнительный продюсер", - писали ранее источники. Вместо этого актриса выступала в рекламных роликах с помощью Zoom, появилась в "Вечернем шоу", где поболтала с Джимми Фэллоном и посетила шоу Сета Мейерса также с помощью видеосвязи, и, естественно, ее фигуру рассмотреть было невозможно.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / Associated Press

Читайте также: Приспустила платье и показала живот: Кортни Кардашьян заподозрили в беременности

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку