Мужчины в восторге: "Холостячка" Злата Огневич в полупрозрачном комбинезоне страстно станцевала на сцене

Мужчины в восторге: "Холостячка" Злата Огневич в полупрозрачном комбинезоне страстно станцевала на сцене

Артистка ошеломила откровенным луком и раскованными танцами перед участниками проекта.

В четвертом выпуске романтического шоу "Холостячка" его главная героиня — Злата Огневич, приятно удивила мужчин своими танцевальными умениями.

Во время вечеринки, которую Злата организовала для мужчин, чтобы те смогли показать свои таланты, артистка решила сделать для них сюрприз. Она вышла на сцену и станцевала эротический танец.

Злата Огневич/Служебные видео

Образ певицы был очень сексуальным. Она подчеркнула стройную фигуру черным полупрозрачным комбинезоном с бахромой. Свой образ звезда дополнила объемными кудрями и черными туфлями на шпильках.

Злата Огневич/Служебные видео

Злата Огневич/Служебные видео

Огневич страстно и раскованно танцевала перед мужчинами, соблазняя их своими сексуальными формами. Она обольстительно, как тигрица, изгибалась на стуле и на полу. Это выглядело эффектно.

Злата Огневич/Служебные видео

Злата Огневич/Служебные видео

Злата Огневич/Служебные видео

Мужчины были в восторге и от аутфита Златы, и от ее танца.

Злата Огневич/Служебные видео

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