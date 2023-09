MUZVAR AWARDS: Джамала, MONATIK, Настя Каменских, Анна Тринчер и другие звезды на музыкальной премии

На этой неделе в столичном МЦКИ (Октябрьский дворец) состоялась вторая церемония награждения независимой музыкальной премии для молодых и известных представителей украинской музыкальной индустрии MUZVAR AWARDS.

Праздник музыки посетил многие звезды. На дорожке появились Jamala, NK, KAZKA, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, Соломия Витвицкая, Илона Гвоздева, EL Кравчук, Женя Кот и Наталья Татаринцева, Камалия, Анна Тринчер, Евгений Филатов, группа СКАЙ, POSITIFF, NAZVA, Виталий Гордиенко (Загін Кіноманів), Циферблат, 7TEEN'S, Владимир Остапчук и многие другие.

А MÉLOVIN произвел настоящий фурор своим появлением на премии. Он предстал в классическом костюме, галстуке и с огромной маской свиньи на голове. В руках певец держал плакат с надписью "Дайте деньги на ВСУ, потому что не хватает на виллу". Так артист высмеял власть имущих, разворовывающих государственные средства во время войны.

Во время церемонии награждения была воздушная тревога и поэтому мероприятие достигло рекордного тайминга для украинских премий и длилось пять часов.

Кроме представителей музыкальной индустрии, на событие пригласили и наших защитников и защитниц, которые защищают Украину от врага.

Вечер начался с выступления MONATIK, феерически исполнившего попурри из перепевов. Затем на сцене появились ведущие церемонии Тимур Мирошниченко и Оля Цыбульская, а также Владимир Бирюков и Маша Данилова.

Победителями премии, получившими статуэтки и позолоченную брошь авторства Владимира Цисарика, стали:

New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки — YAKTAK

New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки – ХЕЙТСПИЧ

New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки – ЦИФЕРБЛАТ

Новый вид | Лучшие новые имена эстрады — SKYLERR

Soundproducer | Лучший саунд – Евгений Филатов ONUKA – PEREMOHA

Songwriter | Лучший автор — Иван Клименко | MamaRika & KOLA – Люди

VideoCreator | Лучший автор видеоконтента – Инди Хаит | DOROFEEVA – вотсап

Public Service | Музыкальный диджитал-наследие — Альбом "QIRIM" | Jamala

Нет cheap hype | Музыкальная журналистика – Макс Нагорняк | Проект Bezodnya Music

Make some noise | Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины) — Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" | Film.ua

DreamTeam | Лучшая менеджмент-коллаборация — pomitni

Come together | Лучшее творческое сотрудничество — SHUMEI x ZLATA OGNEVICH – Буревіями

Re-singing Лучший перепев на украинском — QUEST PISTOLS – Ти Неймовірна

FanPlace | Самый активный фан-клуб – Måneskin Украина и Schmalgauzen

Победители в четырех главных номинациях премии (New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки, New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки, New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки, New View | Лучшие новые имена эстрады) получили по 100 тысяч гривен. Эти гранты они могут использовать только для реализации творческих инициатив.

Специальные призы от ТРЦ GULLIVER (ротация релиза на фасадных экранах центра) получили MAYOROVA, Schmalgauzen, Після Дощу и Spiv Brativ.

Также специальную награду за вклад в музыкальную индустрию получила Jamala, со времени полномасштабного вторжения собравшая на мировых благотворительных выступлениях около 100 млн долларов на нужды Украины.

Специальными посмертными наградами были отмечены запорожские уличные музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына, которых 9 августа 2023 убила российская ракета. Награды получали родные погибших – отец Светланы и брат Кристины. В лице этих музыкантов организаторы премии почтили память всех представителей креативной индустрии, погибших за время российско-украинской войны.

Церемония награждения стала одной из самых эмоциональных частей премии. По статуэтку в номинации Public Service Музыкальный диджитал-наследие Jamala вышла вместе с создателями альбома QIRIM и не сдержала слез во время победной речи.

Статуэтка в категории Come together | Лучшее творческое сотрудничество вместо SHUMEI и ZLATA OGNEVICH забрала один из авторов песни "Буревіями" – Ребекка Микхаэли. Она поблагодарила за награду и акапельно спела кусочек победной композиции.

В этот вечер радовали зрителей своими выступлениями: Jamala, Alyosha & Влад Дарвин, KAZKA, PROBASS & HARDI, Анна Тринчер, DEMCHUK, POSITIFF, группа СКАЙ, Марта Липчей, Schmalgauzen, Tember Blanche, NAZVA, KRUTЬ.

Выступила также соведущая премии Оля Цыбульская. А NK вместе с певицей SWOIIA представили свою дуэтную композицию.

На премии состоялось одно из самых рекордных совместных выступлений представителей новой музыкальной индустрии. Итого на сцену вышли 19 артистов, исполнивших свои разножанровые хиты, демонстрируя всю палитру молодого поколения украинской сцены.

В выступлении приняли участие Сергей Лазановский | RIDNYI, Після дощу, ENLEO, Molodi, SKYLERR, POLINA DASHKOVA, Никита Киселев, Love, Mary, Mayorova, Ostrovskyi, Zelenooka, Lesan, Varash, Dima Prokopov, Sowa, Spiv Brativ, MASHA DANILOVA, Milena Way і 7TEEN’S. В конце номера все артисты вместе спели отрывок сингла YARMAK "Моя країна".

Молодые артисты

ENLEO

MASHA DANILOVA

Laud

Алексей Донцов, соучредитель Музвар

Юлиан Новак, соучредитель Музвар

Марина Клим и Саня Дымов

Диана Глостер

Darisha и YULA

AVIATOR

ADAM

Слава Демин

Natella Kirs

Иван Клименко

Антонина Хижняк

Андрей Черепущак (Галицкая Дева)

DJ Nana

Shadu

Никита Добрынин

