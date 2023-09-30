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MUZVAR AWARDS: Джамала, MONATIK, Настя Каменских, Анна Тринчер и другие звезды на музыкальной премии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
629
Время на прочтение
4 мин
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MUZVAR AWARDS: Джамала, MONATIK, Настя Каменских, Анна Тринчер и другие звезды на музыкальной премии

Jamala

Музыкальное событие собрало талантливых известных и молодых представителей украинского шоу-бизнеса.

На этой неделе в столичном МЦКИ (Октябрьский дворец) состоялась вторая церемония награждения независимой музыкальной премии для молодых и известных представителей украинской музыкальной индустрии MUZVAR AWARDS.

Праздник музыки посетил многие звезды. На дорожке появились Jamala, NK, KAZKA, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, Соломия Витвицкая, Илона Гвоздева, EL Кравчук, Женя Кот и Наталья Татаринцева, Камалия, Анна Тринчер, Евгений Филатов, группа СКАЙ, POSITIFF, NAZVA, Виталий Гордиенко (Загін Кіноманів), Циферблат, 7TEEN'S, Владимир Остапчук и многие другие.

Jamala / ©
Jamala
SWOIIA и NK / ©
SWOIIA и NK
Илона Гвоздева / ©
Илона Гвоздева
KAZKA / ©
KAZKA
EL Кравчук / ©
EL Кравчук
Соломия Витвицкая / ©
Соломия Витвицкая
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / ©
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко
Анна Тринчер / ©
Анна Тринчер
Женя Кот и Наталья Татаринцева / ©
Женя Кот и Наталья Татаринцева
Камалия / ©
Камалия
Евгений Филатов / ©
Евгений Филатов
POSITIFF и команда / ©
POSITIFF и команда
Группа СКАЙ / ©
Группа СКАЙ
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / ©
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

А MÉLOVIN произвел настоящий фурор своим появлением на премии. Он предстал в классическом костюме, галстуке и с огромной маской свиньи на голове. В руках певец держал плакат с надписью "Дайте деньги на ВСУ, потому что не хватает на виллу". Так артист высмеял власть имущих, разворовывающих государственные средства во время войны.

Во время церемонии награждения была воздушная тревога и поэтому мероприятие достигло рекордного тайминга для украинских премий и длилось пять часов.

Кроме представителей музыкальной индустрии, на событие пригласили и наших защитников и защитниц, которые защищают Украину от врага.

Вечер начался с выступления MONATIK, феерически исполнившего попурри из перепевов. Затем на сцене появились ведущие церемонии Тимур Мирошниченко и Оля Цыбульская, а также Владимир Бирюков и Маша Данилова.

MONATIK / ©
MONATIK
Тимур Мирошниченко и Оля Цыбульская / ©
Тимур Мирошниченко и Оля Цыбульская

Победителями премии, получившими статуэтки и позолоченную брошь авторства Владимира Цисарика, стали:

  • New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки — YAKTAK
  • New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки – ХЕЙТСПИЧ
  • New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки – ЦИФЕРБЛАТ
  • Новый вид | Лучшие новые имена эстрады — SKYLERR
  • Soundproducer | Лучший саунд – Евгений Филатов ONUKA – PEREMOHA
  • Songwriter | Лучший автор — Иван Клименко | MamaRika & KOLA – Люди
  • VideoCreator | Лучший автор видеоконтента – Инди Хаит | DOROFEEVA – вотсап
  • Public Service | Музыкальный диджитал-наследие — Альбом "QIRIM" | Jamala
  • Нет cheap hype | Музыкальная журналистика – Макс Нагорняк | Проект Bezodnya Music
  • Make some noise | Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины) — Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" | Film.ua
  • DreamTeam | Лучшая менеджмент-коллаборация — pomitni
  • Come together | Лучшее творческое сотрудничество — SHUMEI x ZLATA OGNEVICH – Буревіями
  • Re-singing Лучший перепев на украинском — QUEST PISTOLS – Ти Неймовірна
  • FanPlace | Самый активный фан-клуб – Måneskin Украина и Schmalgauzen
SKYLERR, Андрей Кравченко и Павел Зибров / ©
SKYLERR, Андрей Кравченко и Павел Зибров

Победители в четырех главных номинациях премии (New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки, New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки, New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки, New View | Лучшие новые имена эстрады) получили по 100 тысяч гривен. Эти гранты они могут использовать только для реализации творческих инициатив.

Специальные призы от ТРЦ GULLIVER (ротация релиза на фасадных экранах центра) получили MAYOROVA, Schmalgauzen, Після Дощу и Spiv Brativ.

Также специальную награду за вклад в музыкальную индустрию получила Jamala, со времени полномасштабного вторжения собравшая на мировых благотворительных выступлениях около 100 млн долларов на нужды Украины.

Jamala / ©
Jamala

Специальными посмертными наградами были отмечены запорожские уличные музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына, которых 9 августа 2023 убила российская ракета. Награды получали родные погибших – отец Светланы и брат Кристины. В лице этих музыкантов организаторы премии почтили память всех представителей креативной индустрии, погибших за время российско-украинской войны.

Церемония награждения стала одной из самых эмоциональных частей премии. По статуэтку в номинации Public Service Музыкальный диджитал-наследие Jamala вышла вместе с создателями альбома QIRIM и не сдержала слез во время победной речи.

Статуэтка в категории Come together | Лучшее творческое сотрудничество вместо SHUMEI и ZLATA OGNEVICH забрала один из авторов песни "Буревіями" – Ребекка Микхаэли. Она поблагодарила за награду и акапельно спела кусочек победной композиции.

В этот вечер радовали зрителей своими выступлениями: Jamala, Alyosha & Влад Дарвин, KAZKA, PROBASS & HARDI, Анна Тринчер, DEMCHUK, POSITIFF, группа СКАЙ, Марта Липчей, Schmalgauzen, Tember Blanche, NAZVA, KRUTЬ.

Alyosha & Влад Дарвин / ©
Alyosha & Влад Дарвин
PROBASS & HARDI / ©
PROBASS & HARDI
DEMCHUK / ©
DEMCHUK

Выступила также соведущая премии Оля Цыбульская. А NK вместе с певицей SWOIIA представили свою дуэтную композицию.

Оля Цыбульская / ©
Оля Цыбульская
SWOIIA и NK / ©
SWOIIA и NK

На премии состоялось одно из самых рекордных совместных выступлений представителей новой музыкальной индустрии. Итого на сцену вышли 19 артистов, исполнивших свои разножанровые хиты, демонстрируя всю палитру молодого поколения украинской сцены.

В выступлении приняли участие Сергей Лазановский | RIDNYI, Після дощу, ENLEO, Molodi, SKYLERR, POLINA DASHKOVA, Никита Киселев, Love, Mary, Mayorova, Ostrovskyi, Zelenooka, Lesan, Varash, Dima Prokopov, Sowa, Spiv Brativ, MASHA DANILOVA, Milena Way і 7TEEN’S. В конце номера все артисты вместе спели отрывок сингла YARMAK "Моя країна".

Молодые артисты / ©
Молодые артисты
ENLEO / ©
ENLEO
MASHA DANILOVA / ©
MASHA DANILOVA
Laud / ©
Laud
Алексей Донцов, соучредитель Музвар / ©
Алексей Донцов, соучредитель Музвар
Юлиан Новак, соучредитель Музвар / ©
Юлиан Новак, соучредитель Музвар
Марина Клим и Саня Дымов / ©
Марина Клим и Саня Дымов
Диана Глостер / ©
Диана Глостер
Darisha и YULA / ©
Darisha и YULA
AVIATOR / ©
AVIATOR
Светлана Тарабарова и / ©
Светлана Тарабарова и
ADAM / ©
ADAM
Слава Демин / ©
Слава Демин
Natella Kirs / ©
Natella Kirs
Иван Клименко / ©
Иван Клименко
Антонина Хижняк / ©
Антонина Хижняк
Андрей Черепущак (Галицкая Дева) / ©
Андрей Черепущак (Галицкая Дева)
DJ Nana / ©
DJ Nana
Shadu / ©
Shadu
Никита Добрынин / ©
Никита Добрынин

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Дата публикации
Просмотры
629
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