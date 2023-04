Музыка сердца: Нино Катамадзе с благотворительными концертами выступит в Киеве

В Киеве 28 и 29 апреля в 19:00 с благотворительными концертами выступит одна из лучших современных певиц из Грузии – Нино Катамадзе.

Она известна своим уникальным голосом и виртуозными импровизациями. Ее неповторимый стиль – это искусное сочетание джаза, фолка и рока. Она поет исключительно на грузинском, единственная песня, которую она исполняет на неродном языке, - это "Чорнобривці".

Нино Катамадзе/Прессслужба

В концертную программу вошли любимые хиты — "Olei", "Once In The Street", "Beauty", "Will Come As A Snow", "Suliko" — и ранее не исполнявшиеся новые песни.

Нино Катамадзе выступает против войны в Украине с 2014 года. Созданный с начала войны в Тбилиси ее благотворительный фонд занимается беженцами из Украины. Только за прошлый год она выступила с четырьмя благотворительными концертами в Киеве, Львове и Ровно. И вот снова едет в Киев, чтобы поддержать украинцев.

"Я проживаю Украину в своей стране каждый день. Уже больше года, как я открыла свой благотворительный фонд здесь в Грузии, чтобы смягчать боль украинцам, вынужденно покинувшим свою страну, которая отчаянно продолжает бороться за настоящие ценности – свободу выбора, свободу слова, свободу будущего, которое сознательно избрало. Но у добрых дел нет излишка. Пока идет война, мы должны быть вместе и делать даже больше возможного, чтобы приблизить победу.

Нино Катамадзе/Прессслужба

Украинцы мне всегда были близки по духу, но их смелость и стойкость во время этой страшной войны продолжают меня ошеломлять. Поэтому я пользуюсь каждым случаем, чтобы приехать в Украину и поддержать тех, кто борется за будущее мира, будущее нашей земли, за нашу новую честную и искреннюю историю. Каждый воюющий в Украине солдат каждая мать, молящаяся за своего сына, мужа, брата, каждый отец, защищающий свою семью, свой дом и свою землю – это настоящие герои. Всем героям СЛАВА! И СЛАВА Украине!" — сказала Нино Катамадзе.

Нино Катамадзе/Прессслужба

Каждый концерт грузинской певицы не похож на другой и наполнен ее уникальной харизмой и талантом. Особая изюминка выступлений Нино – это ее личное и искреннее общение с аудиторией. В Киеве артистка выступит в сопровождении группы Insight, Папуны Шарикадзе и Георги Хонди Беришвили.

Эти концерты продолжают серию благотворительных событий от "Квартал-Концерта" в КВЦ "Парковый". Часть прибыли от каждого концерта будет направлена на помощь ВСУ и ВПЛ.

В случае воздушной тревоги все зрители и артисты будут вместе ждать ее окончания в укрытии КВЦ "Парковый", оборудованном всем необходимым, после чего концерт будет продолжен. Если воздушная тревога будет продолжаться до начала мероприятия – концерт начнется позже, через 40 минут после окончания тревоги.