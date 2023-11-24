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Музыкальная арт-терапия: MONATIK выступит с благотворительным концертом в Киеве

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Музыкальная арт-терапия: MONATIK выступит с благотворительным концертом в Киеве

MONATIK/Прессслужба

На концерте пройдет благотворительный аукцион.

Идейный креатор "ART Терапии" MONATIK выступит с благотворительным концертом 2 декабря в Osocor Residence.

Во время концерта состоится аукцион, полученные средства с которого отправят на нужды 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

MONATIK/Прессслужба / ©
MONATIK/Прессслужба

Напомним, в мае MONATIK уже давал благотворительный концерт в вышеупомянутом заведении. На нем собрали 428 тысяч гривен, на которые купили 4 дрона DJI Mavic 3 на нужды бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ.

MONATIK/Прессслужба / ©
MONATIK/Прессслужба
MONATIK/Прессслужба / ©
MONATIK/Прессслужба

Одна из задач тура для MONATIK – это музыкальная арт-терапия. Артист с командой музыкантов радует слушателей новыми композициями, которые уже стали хитами, а также поет "отремонтированные" легендарные песни, которые обожают его поклонники.

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Дата публикации
Просмотры
107
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