Музыкальная магия под открытым небом: JAMALA выступит с концертом в Киеве

JAMALA выступит 20 августа с концертом в Киеве. Мероприятие состоится под открытым небом в арт-пространстве UYAVA, расположенном в Саду Бажань. Часть средств с продажи билетов пойдет на помощь ВСУ.

Артистка исполнит любимые песни поклонников: "Очима", "1944", "Кралами", "Заплуталась" и другие.

Музыка JAMALA объединяет соул, джаз, поп и электронику.

JAMALA/Emil Nalbantov

Напомним, Павел Зибров представил новую композицию — "Через кордони", в которой воспевает чувство любви на расстоянии.

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