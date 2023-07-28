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Музыкальная магия под открытым небом: JAMALA выступит с концертом в Киеве

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
418
Время на прочтение
1 мин
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Музыкальная магия под открытым небом: JAMALA выступит с концертом в Киеве

JAMALA/FEDORAK

Часть прибыли от концерта отправят нашим защитникам.

JAMALA выступит 20 августа с концертом в Киеве. Мероприятие состоится под открытым небом в арт-пространстве UYAVA, расположенном в Саду Бажань. Часть средств с продажи билетов пойдет на помощь ВСУ.

Артистка исполнит любимые песни поклонников: "Очима", "1944", "Кралами", "Заплуталась" и другие.

Музыка JAMALA объединяет соул, джаз, поп и электронику.

JAMALA/Emil Nalbantov / ©
JAMALA/Emil Nalbantov

Напомним, Павел Зибров представил новую композицию — "Через кордони", в которой воспевает чувство любви на расстоянии.

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Дата публикации
Просмотры
418
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