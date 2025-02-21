"Мы безгранично любим тебя": Павел Зибров чувственно поздравил дочь с днем рождения и показал ее детские и новые фото

Народный артист Украины опубликовал в соцсети милые фотографии со своей дочерью Дианой.

Сегодня, 21 февраля, в семье Павла Зиброва – праздник. У его дочери Дианы день рождения. Девушке исполнилось 28 лет.

Звездный отец поздравил дочь в Instagram серией красивых фотографий из семейного альбома, среди которых были как новые, так и архивные, где Диана изображена еще совсем маленькой.

Диана и Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

Диана Зиброва / Фото: Instagram Павла Зиброва

Снимки сопровождает чувственный пост, в котором Павел Николаевич рассказал, как он и его жена Марина любят свою дочь и желают ей всего наилучшего. Артист также добавил, что они всегда будут ее поддерживать. Пост начинается строками из стихотворения.

"Ах, Доню, моя пісня,

Яка завжди нова.

Татова в ній музика,

Мамині слова.

Ах, Доню, моя пісня,

Що в серці не згаса.

Татова в ній усмішка,

Мамина краса…

Диана Зиброва / Фото: Instagram Павла Зиброва

С Днем рождения, наша дорогая доченька, наше счастье, дорогая Дианочка! Ты пришла в этот мир в морозный зимний день, словно ясное солнышко, озарившее наши жизнь любовью, теплом и светом. Ты – наша радость, вдохновение, гордость, самое ценное сокровище!

Твое доброе сердце, светлая душа, искренность, преданность своему делу и любовь к родным и близким – вдохновляют и согревают всех, кто рядом!

Диана Зиброва / Фото: Instagram Павла Зиброва

Несмотря на все вызовы, ты всегда идешь вперед – целеустремленная, смелая, настойчивая. Ты творишь свое будущее, и мы знаем: оно будет светлым и ярким! Мы с мамой всегда рядом и всегда поддержим!

Марина и Диана Зибровы / Фото: Instagram Павла Зиброва

Желаю тебе жить в мирной, цветущей Украине, которая будет дарить тебе крылья для новых свершений, заниматься любимым делом и быть по-настоящему счастливым. Пусть твои мечты сбываются, и твоя нежная улыбка всегда сияет на твоем лице!

Диана Зиброва / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

Мы безгранично любим тебя! С Днем рождения, наше солнышко!", – написал Павел Зибров.

Диана Зиброва / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото: Instagram Павла Зиброва

Напомним, Павел Зибров осуществил мечту видеографа Reuters, который был в коме после ранения в Краматорске

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