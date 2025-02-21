"Мы безгранично любим тебя": Павел Зибров чувственно поздравил дочь с днем рождения и показал ее детские и новые фото

Народный артист Украины опубликовал в соцсети милые фотографии со своей дочерью Дианой.
Сегодня, 21 февраля, в семье Павла Зиброва – праздник. У его дочери Дианы день рождения. Девушке исполнилось 28 лет.
Звездный отец поздравил дочь в Instagram серией красивых фотографий из семейного альбома, среди которых были как новые, так и архивные, где Диана изображена еще совсем маленькой.
Снимки сопровождает чувственный пост, в котором Павел Николаевич рассказал, как он и его жена Марина любят свою дочь и желают ей всего наилучшего. Артист также добавил, что они всегда будут ее поддерживать. Пост начинается строками из стихотворения.
"Ах, Доню, моя пісня,
Яка завжди нова.
Татова в ній музика,
Мамині слова.
Ах, Доню, моя пісня,
Що в серці не згаса.
Татова в ній усмішка,
Мамина краса…
С Днем рождения, наша дорогая доченька, наше счастье, дорогая Дианочка! Ты пришла в этот мир в морозный зимний день, словно ясное солнышко, озарившее наши жизнь любовью, теплом и светом. Ты – наша радость, вдохновение, гордость, самое ценное сокровище!
Твое доброе сердце, светлая душа, искренность, преданность своему делу и любовь к родным и близким – вдохновляют и согревают всех, кто рядом!
Несмотря на все вызовы, ты всегда идешь вперед – целеустремленная, смелая, настойчивая. Ты творишь свое будущее, и мы знаем: оно будет светлым и ярким! Мы с мамой всегда рядом и всегда поддержим!
Желаю тебе жить в мирной, цветущей Украине, которая будет дарить тебе крылья для новых свершений, заниматься любимым делом и быть по-настоящему счастливым. Пусть твои мечты сбываются, и твоя нежная улыбка всегда сияет на твоем лице!
Мы безгранично любим тебя! С Днем рождения, наше солнышко!", – написал Павел Зибров.
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