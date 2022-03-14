"Мы должны быть сильным тылом для наших мужчин": Маша Ефросинина обратилась к украинкам

Маша Ефросинина, которая находится во Львове со своими детьми, записала новое видео, которым поделилась в Instagram.

В этот раз она обратилась не к российским матерям, не к военным, а к украинкам и рассказала, что сейчас чувствует.

"Девочки, здравствуйте! Это обращение совсем мне не дается все эти дни, наверное, это самое тяжелое обращение, потому что гневиться намного легче. Гневно высказывать, яриться, намного-много легче, чем смотреть каждой из вас в глаза и говорить какие-то важные слова, нужные каждой из вас. Это тяжелее всего. Потому что мы живем во время, уже 17-е сутки, когда нам не выдали слов, нам не сказали, как правильно обращаться друг к другу в такой ситуации.

Я не знаю, как реагировать, когда звоню кому-либо из моих подруг, в ответ – плач, жуткая история. Я не умею подбирать слова, когда любая моя знакомая в перекличке, в чате отвечает, что у нее погиб сосед, приятель, друг мужа. Я совершенно точно не знаю, как реагировать, когда у многих из вас разрушились дома. Я не знаю. Не знаю. Я всегда знала, что говорить. Сейчас не знаю.

Я 18-й день объясняю своему сыну, что такое война. Вот каждый день он спрашивает меня, что такое война? Почему? Почему русские на нас напали? Объясни, я не понимаю. Почему они нас убивают? И вчера, когда случайно в новостях он услышал – а он любит включать новости сам, когда я не вижу, когда я отвлекаюсь на телефон – он любит включить новости – я страшно запрещаю. И он увидел, как русский танк проехался по машине, в которой сидели люди с ребенком и раздавил их в котлету. Я выбежала из ванной на невероятнейший плач моего сына. Он так плакал горько, что я впервые вижу такие горькие взрослые слезы 7-летнего мальчика", - говорит Мария.

Маша обратилась к Украинкам со словами поддержки, словами, которые сейчас так важно слышать каждой из нас.

"Я очень-очень хочу пожелать каждой из вас заряжаться самой. И хочется сказать вам об еще одном моем наблюдении. Украинки настолько привыкли себя отдавать без остатка, настолько привыкли делать все, что в их силах до последнего, что я часто стала сталкиваться с тем, что вы себя вините. Вините, если вы не пошли волонтерить, занимаетесь дома с детьми, если вы уехали куда-то, вините если плачете перед детьми, во всем во всем вините. Чувство вины во время войны оно, с одной стороны, естественно и природно, об этом не написал только ленивый психолог. А с другой, какое это неприятное самоощущение. Я хочу вам сказать, что оставьте это пустое дело. В эти дни каждая из нас имеет право на любое свое проявление. На любое. Вот какое хотите. Плачьте, кричите, деритесь, молчите, дышите, каждая имеет право жить со своей болью так, как она хочет. Каждая из вас делает то, что она может сделать, что ей по силам, что ее держит в ощущении собственной живости и умения функционировать. И ровно так должно быть. Вы должны сейчас сохранять силу, самообладание, стойкость и трезвость ума. Сегодня среди нас нет виноватых. Вина - это очень разрушительная сила. А нам ни в коем случае нельзя разрушаться. Нам можно быть слабыми, потому что в слабости наша сила. Но нам ни в коем случае нельзя изнутри себя дожигать. На нас смотрят наши дети, нам очень много сил надо им давать. Наши мужчины, которые не хотят, чтобы мы раскисали, смотрят на нас и берут в нас тоже свою силу. Сильный фронт возможен только тогда, когда у него есть сильный тыл. А, мы должны быть этим самым сильным тылом, при любых наших проявлениях и эмоциях. Держу за руку каждую из вас. Держимся. Победим. Слава Украине!" - сказала Маша.

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