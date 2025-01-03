"Мы хотим жить без лишнего фильтра и камер": Александр Терен показал фото с Инной и прокомментировал их отношения

Главный герой "Холостяка-13" со своей избранницей хотят больше конфиденциальности их отношений.

Во время специального выпуска "Холостяк. Жизнь после проекта" стало известно, что главный герой шоу Александр Будько Терен и его избранница Инна Белень продолжили строить отношения после завершения съемок.

Сразу после пост-шоу Александр опубликовал в Instagram совместное фото с Инной и прокомментировал их отношения.

Александр Терен Инна Белень/Instagram Александра Терена

Терен признался, что проект стал для них интересным приключением. Они раскрыли поклонникам свои чувства и истории. Но они хотят наслаждаться друг другом и меньше делиться подробностями своей личной жизни. Александр попросил всех с пониманием отнестись к их желанию приватности личной жизни.

"Друзья, привет! Проект "Холостяк" был для нас чрезвычайным приключением. Мы открыли вам много моментов нашей жизни, наших чувств и историй. Это было искренне, эмоционально и подлинно.

Мы благодарны каждому из вас за поддержку, теплые слова и веру в нас. Но теперь пора сделать еще один важный шаг в нашей истории – посвятить себя друг другу.

Мы решили сохранить нашу историю немного более приватной, оставив самые важные моменты только для нас. Мы хотим жить настоящей жизнью, без лишнего фильтра и камер, строить наши отношения в атмосфере любви, доверия и тишины.

Мы не исчезаем, но теперь будем делиться тем, что для нас обоих будет комфортным. Спасибо, что были с нами на этом пути. Любите и берегите друг друга. Александр и Инна", – написал Терен.

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