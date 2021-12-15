Был ли пиар и использование Златы: победитель "Холостячки" откровенно ответил фолловерам на вопросы

Был ли пиар и использование Златы: победитель "Холостячки" откровенно ответил фолловерам на вопросы

Андрей Задворный решил ответить хейтерам, которые обвиняют его в использовании Огневич и намерении пропиарится благодаря проекту.

Победитель реалити-шоу "Холостячка-2" – Андрей Задворный – решил ответить фолловерам в Instagram Stories на интересующие их вопросы относительно Златы Огневич, их разрыва и его участия в проекте.

У Андрея спросили, действительно ли он приходил на проект ради пиара и подписчиков?

Андрей Задворный/Instagram Андрея Задворного

Мужчина ответил, что все участники реалити-шоу знали, что они пропиарятся там.

"Это телевизионный проект и все, кто на него идут, понимают, что так или иначе пиар будет. Это вопрос не имеет никакого смысла. Для меня пиар - это побочный эффект, это не главное. Я пошел на проект задолго до того, как узнал, что Злата будет Холостячкой. Я говорил об этом с ней на проекте открыто – все знают мою позицию", - сказала Андрей.

Он также отметил, что чувства к Злате у него начали появляться в процессе знакомства, общения, свиданий.

Андрей Задворный/Instagram Андрея Задворного

"Глупо, если чувства появляются от того, что ты просто увидел картинку на телике. Это неправильно, это не здраво", - добавил он.

Задворному многие поклонники проекта закидают, что он использовал Злату. Он это отрицает.

"Объясните мне, дорогие, тогда почему я не дождался последнего пост-шоу, чтобы просто получить все лавры себе? Не потянул время до выгодного момента в расставании? Почему я пришел к ней и сказал об этом? Я же мог с ней ходить на светские мероприятия, мы могли быть главной обсуждаемой парой года. Не вяжется, не? Не чувствуете? Может потому, что не в этом дело?" – аргументировал Андрей.

Андрей Задворный/Instagram Андрея Задворного

Андрей Задворный/Instagram Андрея Задворного

Ранее Злата Огневич написала длинный пост, в котором призналась, что удивлена своим выбором Задворнрого.

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