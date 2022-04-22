"Мы показываем миру Украину, которую мы так любим": Святослав Вакарчук представил кавер на мировой хит

Лидер группы "Океан Эльзы" исполнил кавер на известную композицию и выпустил на нее видео с фото и видеоматериалами из архивов украинцев.

Святослав Вакарчук представил песню UA So Beautiful, которая стала признанием его любви к Украине.

По словам создателей, этот первый кавер Вакарчука ("Океан Эльзы") на мировой хит — лучше подходит для специально созданного видео для иностранцев, чтобы показать, какой же действительно красивой, улыбающейся была Украина до российского вторжения.

"К сожалению, большинство иностранцев чуть ли не впервые увидели нашу страну на своих экранах уже разбитой российскими ракетами и бомбами, пылающей в огне…

Мы же показываем миру Украину, которую мы так любим — красивую, мирную, улыбающуюся, счастливую, какой она была, ту, которую мы защищаем ежесекундно и какой она обязательно будет после нашей Победы", — сказал Святослав.

Использованные фото и видеоматериалы в основном — личные архивы украинцев, специально направленные для создания этого видео.

"Мы призываем весь цивилизованный мир помочь #SaveBeautifulUkraine!" – говорит певец.

Вакарчук просит распространять видео среди друзей и знакомых.

Все средства с трека пойдут на благотворительную помощь.

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