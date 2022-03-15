"Мы с Украиной": модный блогер из Германии выразила поддержку нашей стране

Немецкий модный блогер, звезда стритстайла и инфлюенсер Леони Ханне тоже стала одной из тех, кто выражает свою поддержку Украине.

Девушка поделилась на своей странице в Instagram серией фото, на которых была запечатлена исключительно в нарядах синих и желтых цветов. Также Леони написала небольшое сообщение, в котором сказала, что солидарна с народом Украины, и рассказала, что бабушка ее бойфренда - украинка.

"Всегда в моих мыслях. С каждым днем я чувствую себя все более грустной, беспомощной и потрясенной… Пока мы пишем это, мы направляемся в Германию, так как никогда не чувствовали большей потребности быть дома - рядом с родителями Алекса (бойфренда Леони - Прим ред.) и его бабушкой, которые, к счастью, находятся в Германии. Бабушке Алекса почти 100 лет, и я бы хотела, чтобы она никогда не видела, как ее дом разрушен и страдает от такой боли… Мы с Украиной", - написала звезда Instagram.

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