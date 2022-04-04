"Мы самая сильная в мире нация": Ирина Билык записала видеообращение к украинцам

Артистка поддержала всех украинцев, борющихся за свою свободу против российских оккупантов.
Ирина Билык опубликовала в Instagram видео, в котором со словами поддержки обратилась к украинцам.
Певица поблагодарила каждого украинца. Она очень верит в то, что мы совсем скоро победим в войне.
"Приветствую тебя, дорогая моя Украина! Я горжусь каждым из вас, украинцы, потому что мы самая сильная в мире нация.
Я хочу поблагодарить наших мужественных и сильных воинов ВСУ, врачей, пожарных, волонтеров. Я хочу поблагодарить наших детей, которые под грохот снарядов рисуют в подвалах желто-голубой флаг и пишут слова: мама, родина, Украина — это наша земля. Мы обязательно скоро победим! Слава Украине!" – сказала Ирина.
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