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Мятые ткани, яркие цвета и деним: бренд Diesel представил коллекцию осень-зима 2025-2026

Мятые ткани, яркие цвета и деним: бренд Diesel представил коллекцию осень-зима 2025-2026

Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Бренд решил отдать дань уважения искусству во всех его проявлениях.

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции бренда Diesel на сезон осень-зима 2025-2026. Традиционно шоу шокировало гостей, поскольку в этот раз подиум украшали гигантские надувные конструкции, созданные из 3-километрового полотна. Они стали стали фоном для шоу и что интересно, в создании этих рисунков приняли участие более 7000 художников, как любителей, так и экспертов, сообщает издание Vogue.

Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Креативный директор бренда Гленн Мартенс презентовал на подиуме юбки и брюки с заниженной талией, стеганые куртки и укороченные топы, оставляющие живот открытым. Также были изделия из прозрачного кружева и денима. Одними из самых интересных изделий коллекции были вещи из помятой ткани.

Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ бренда Diesel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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