Мятые ткани, яркие цвета и деним: бренд Diesel представил коллекцию осень-зима 2025-2026

Бренд решил отдать дань уважения искусству во всех его проявлениях.
В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции бренда Diesel на сезон осень-зима 2025-2026. Традиционно шоу шокировало гостей, поскольку в этот раз подиум украшали гигантские надувные конструкции, созданные из 3-километрового полотна. Они стали стали фоном для шоу и что интересно, в создании этих рисунков приняли участие более 7000 художников, как любителей, так и экспертов, сообщает издание Vogue.
Креативный директор бренда Гленн Мартенс презентовал на подиуме юбки и брюки с заниженной талией, стеганые куртки и укороченные топы, оставляющие живот открытым. Также были изделия из прозрачного кружева и денима. Одними из самых интересных изделий коллекции были вещи из помятой ткани.
Читайте также:
- Шубы, кружево и сочетание платка с кепкой: бренд Gucci представил коллекцию осень-зима 2025-2026
- Трикотаж, цветочные принты и повседневность: бренд N21 презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026
- Нежно, ярко и романтично: Дом Chanel презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2025