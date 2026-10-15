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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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На аттракционе в Диснейленде: Шарлиз Терон показала редкие фото с дочерьми

Звезда опубликовала в Сети серию снимков с семейного отдыха.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Instagram Шарлиз Терон

Голливудская актриса Шарлиз Терон поделилась редкими семейными кадрами. 51-летняя звезда опубликовала в Instagram фотографии с трансгендерной дочерью Джексон и дочерью Огаст, сделанные во время прогулки по Диснейленду в Калифорнии.

На снимках актриса запечатлена вместе с девочками на аттракционах парка. На одном из кадров все трое сидят на американских горках Incredicoaster с серьезными выражениями лиц, несмотря на то что аттракцион известен своими крутыми спусками и скоростью.

Шарлиз Терон с дочерьми (слева) / © Instagram Шарлиз Терон

Шарлиз Терон с дочерьми (слева) / © Instagram Шарлиз Терон

Для семейной прогулки Терон выбрала расслабленный повседневный образ: черную майку, широкие джинсы и черные солнцезащитные очки. Главным аксессуаром стала белая кепка с ушками Микки Мауса, которая добавила образу игривости.

Шарлиз Терон / © Instagram Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Instagram Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Instagram Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Instagram Шарлиз Терон

Шарлиз Терон в Диснейленде / © Instagram Шарлиз Терон

Шарлиз Терон в Диснейленде / © Instagram Шарлиз Терон

Шарлиз Терон в Диснейленде / © Instagram Шарлиз Терон

Шарлиз Терон в Диснейленде / © Instagram Шарлиз Терон

Шарлиз редко публикует фотографии своих детей, поэтому новые кадры привлекли внимание поклонников. Актриса воспитывает двух приемных дочерей: Джексон, которую удочерила в 2012 году, и Огаст, появившуюся в ее семье в 2015-м. Терон неоднократно говорила, что материнство занимает важнейшее место в ее жизни.

Несмотря на насыщенный рабочий график, звезда старается проводить время с детьми и делиться с ними обычными семейными радостями — от совместных прогулок до поездок в парки развлечений.

Шарлиз Терон с дочерьми / © Instagram Шарлиз Терон

Шарлиз Терон с дочерьми / © Instagram Шарлиз Терон

Ранее, напомним, Шарлиз Терон в черном мини и туфлях-мюлях сходила на вечеринку.

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