На аудиенции: Вадим Пристайко первым из дипломатов вручил верительные грамоты королю Чарльзу ІІІ

Встреча проходила в Букингемском дворце.
Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Вадим Пристайко вручил верительные грамоты королю Чарльзу III. Среди иностранных дипломатов он стал первым, кто принял участие в этой церемонии. Об этом сообщили на странице в Twitter королевской семьи.
"Сегодня в Букингемском дворце Его Превосходительство г-н Вадим Пристайко вручил верительные грамоты в качестве посла Украины при дворе Сент-Джеймс. Это было первое вручение верительных грамот Его Величеству", - говорится в сообщении.
Это официальная церемония, во время которой новоназначенный посол или верховный комиссар вручает монарху верительные грамоты. Он также вручает отзывные грамоты своего предшественника. Грамоты адресуются королю с просьбой оказать доверие новому послу или верховному комиссару. Сопровождала посла Украины его супруга Инна Пристайко.
Напомним, что господин Пристайко был назначен послом в Великобритании указом президента Владимира Зеленского 20 июля 2020 года.
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