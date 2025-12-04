На аукционе продадут еще одну сумку Джейн Биркин и получить за нее хотят ошеломляющую сумму денег

Birkin Le Birkin Voyageur / © Associated Press

Реклама

Модный дом Hermès подарил Джейн Биркин — французской певице и актрисе — пять моделей сумок, носивших ее фамилию. Самой первой была черная сумка — прототип — поскольку именно она помогла бренду создать эту культовую модель. Ее Джейн продала в 1994 году на аукционе для сбора средств для французской благотворительной организации, борющейся со СПИДом. Поступок звезды подвиг бренд Hermès подарить артистке новую сумку Birkin, похожую на прототип. Продажа своих сумок Birkin для помощи благотворительным организациям, которые были ей близки, стала для Джейн Биркин традицией — но каждый раз после такого поступка Hermès заменял сумку новой. В течение жизни Hermès подарил Джейн Биркин всего четыре сумки Birkin после продажи прототипа.

Теперь одна из этих четырех сумок Birkin появится на аукционе. Эта вещь является культовым наследием сумок Джейн Биркин.

Джейн Биркин и ее сумка Le Birkin Voyageur («Путешественница») / © Associated Press

Сумка называется Le Birkin Voyageur («Путешественница») и была повседневной сумкой артистки с 2003 по 2007 год, и за это время она стала продолжением ее личности — изношенной, любимой и наполненной обыденными, но дорогими ее сердцу вещами. На продажу сумку выставят на аукционе Sotheby’s 5 декабря.

Реклама

Джейн Биркин отличалась тем, что активно пользовалась своими сумками и это была важная составляющая ее образа. Именно поэтому редкий экземпляр, который выставили на аукционе, заметно изношен годами личного использования.

Birkin Le Birkin Voyageur / © Associated Press

Сумка была продана с аукциона только один раз — в 2007 году, чтобы поддержать Ассоциацию защиты прав человека, — и с тех пор хранилась в частной коллекции.

Birkin Le Birkin Voyageur / © Associated Press

Перед продажей в 2007 году актриса решила продемонстрировать свою любовь к Birkin в виде поэтических рукописных заметок серебряными чернилами и трогательных рисунков на внутренних карманах сумки. Самой трогательной деталью является рукописная заметка самой Джейн: «Mon Birkin bag qui m’a accompagné dans le monde entier» («Моя сумка Birkin, моя спутница, путешествовавшая со мной по всему миру»), которая и вдохновила на прозвище сумки — Le Birkin Voyageur («Путешественница»).

Продажа состоится после того, как в июле оригинальная сумка Hermès Birkin Джейн Биркин — уникальный и культовый прототип — была продана на аукционе за ошеломляющие 8,6 миллиона евро (что около 10,1 миллионов долларов) на аукционе Sotheby’s в Париже. Таким образом вещь стала самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе.

Реклама

Первая сумка Hermès Birkin, которую продали в июле 2025 года / © Associated Press

За эту же сумку аукционный дом планирует получить примерно 240 000 — 440 000 тысяч долларов.