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На берегу Индийского океана: стройная Алессандра Амбросио позировала в бикини

На берегу Индийского океана: стройная Алессандра Амбросио позировала в бикини

Алессандра Амбросио в Таиланде / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Модель продолжает свое путешествие по Азии.

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – недавно была в Камбодже, где осматривала достопримечательности страны и загорала у бассейна. Новым пунктом назначения азиатского отпуска звезды стал Таиланд, а именно, остров Пхукет.

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Модель опубликовала первые снимки с отдыха на берегу Индийского океана. Она позировала на пляже в голубом бикини. От солнца Але защищалась белоснежной легкой рубашкой и очками.

"Рай найден", - написала бразильянка под фото.

Алессандра Амбросио в Таиланде / © Instagram Алессандры Амбросио
Алессандра Амбросио в Таиланде / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее в Таиланде отдыхала супермодель и тоже экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли.

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