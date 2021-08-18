На большом надувном круге: Надя Дорофеева в голубом купальнике поплавала в море

Артистка поделилась с фолловерами фотографиями из отпуска.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха в Турции, который она проводит с супругом Владимиром Дантесом.

Певица показала, как она плавала на надувном круге в море. Одета она была в голубой купальник и черную бейсболку.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

На одном из фото Вова держит рукой ногу Нади.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"В море, включая меня, сейчас 6 человек. К концу дня нас станет 8. Тем временем в бассейне весь отель. Внимание вопрос: в какой момент море вышло из тренда? Объясните мне пожалуйста?!" – написала певица в подписи к снимкам.

Еще Дорофеева продемонстрировала ягодицы в серо-графитовом купальнике.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

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