На четвереньках: британская телезвезда в красном бикини похвасталась сексуальными формами

Хлоя Ферри обожает в пикантных луках демонстрировать свои прелести.
Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram пикантные снимки с отдыха. Девушка принимала солнечные ванны на природе. Одета красотка была в красное бикини.
Хлоя соблазнительно стала на четвереньки на шезлонге и продемонстрировала свои сексуальные формы.
Затем Ферри похвасталась тонкой талией, попивая коктейль.
Телеведущая любит красный цвет. Недавно она сделала в зеркале горячее селфи в красном кружевном белье, которое отлично сидело на ее сексуальной фигуре.
Ранее Хлое показала фото в прозрачном комплекте белья с кислотно-желтой окантовкой. В этом бюстгальтере Ферри сверкнула сосками на камеру.
Читайте также: Выглядит гламурно и сексуально: британская телезвезда в розовом купальнике показала фигуру