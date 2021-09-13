На четвереньках: британская телезвезда в красном бикини похвасталась сексуальными формами

На четвереньках: британская телезвезда в красном бикини похвасталась сексуальными формами

Хлоя Ферри обожает в пикантных луках демонстрировать свои прелести.

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram пикантные снимки с отдыха. Девушка принимала солнечные ванны на природе. Одета красотка была в красное бикини.

Хлоя соблазнительно стала на четвереньки на шезлонге и продемонстрировала свои сексуальные формы.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Затем Ферри похвасталась тонкой талией, попивая коктейль.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Телеведущая любит красный цвет. Недавно она сделала в зеркале горячее селфи в красном кружевном белье, которое отлично сидело на ее сексуальной фигуре.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Ранее Хлое показала фото в прозрачном комплекте белья с кислотно-желтой окантовкой. В этом бюстгальтере Ферри сверкнула сосками на камеру.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

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