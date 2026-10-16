На четвёртом месяце беременности: танцовщица покорила зрителей своими выступлениями

Уитни Карсон и Гильермо Родригес / © Getty Images

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Танцовщица Уитни Карсон приняла участие в 35-м сезоне американской версии шоу «Танцы со звездами», будучи беременной третьим ребенком. Вместе с комиком Гильермо Родригесом она провела на паркете пять недель, прежде чем пара покинула соревнование.

32-летняя женщина не скрывала, что танцевать во время беременности было непросто. В интервью E! News она призналась, что каждую неделю переживала из-за изменений в своём теле, ведь они происходили прямо на глазах у зрителей.

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Уитни Карсон и Гильермо Родригес / © Getty Images

«Я так горжусь собой. Было страшно каждую неделю, когда твоё тело меняется и становится больше. Хотя это благословение, мы не так часто говорим о том, что происходит с нашим телом, а я переживала всё это в прямом эфире», — поделилась Уитни.

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Несмотря на трудности, танцовщица назвала этот опыт особенным и поблагодарила женщин за поддержку. По её словам, участие в шоу дало ей возможность увидеть, на что способно её тело во время беременности. Карсон также откровенно рассказала о физической нагрузке. После ухода из проекта она призналась, что испытывает боль в спине, и не стала скрывать, насколько изнурительными были выступления.

«Это тяжело, я не пытаюсь ничего скрывать. Но мы невероятные и можем преодолеть всё что угодно», — отметила танцовщица.

Уитни Карсон и Гильермо Родригес / © Getty Images

В то же время Уитни и её партнёр покинули шоу без разочарования. Она рассказала, что они оба были уставшими и восприняли завершение участия как возможность наконец отдохнуть.

Теперь Уитни предстоит новый важный этап — рождение третьего ребенка. Вместе с мужем она уже воспитывает двух сыновей, Лео и Джета. Танцовщица призналась, что гордится тем, что решилась выступать беременной, и считает этот опыт доказательством силы женщин. Её третьим ребёнком также будет мальчик.

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Уитни Карсон и Гильермо Родригес / © Getty Images

Яркие выступления этой пары можно посмотреть в видео ниже:

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