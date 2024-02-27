Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На диетах не сидит: модель plus-size Эшли Грэм показала, что ест на ужин

На диетах не сидит: модель plus-size Эшли Грэм показала, что ест на ужин

Фото: Instagram Эшли Грэм

Девушка сейчас находится в Италии.

36-летняя американская модель plus-size - Эшли Грэм – сейчас находится в Милане, где проходит Неделя моды. После показов она сходила на ужин в популярный ресторан и показала, что ела.

© Instagram Эшли Грэм
Фото: Instagram Эшли Грэм

Как оказалось, модель не придерживается диеты и не смогла не попробовать традиционных итальянских блюд. Она съела пиццу "Маргариту" и десерт тирамису.

© Instagram Эшли Грэм
Фото: Instagram Эшли Грэм

(листайте фото вправо)

Одета Эшли была в обтягивающее полупрозрачное черное платье и босоножки на высоких каблуках.

© Instagram Эшли Грэм
Фото: Instagram Эшли Грэм
© Instagram Эшли Грэм
Фото: Instagram Эшли Грэм

Также Грэм успела сделать фото с другой известной топ-моделью – Наоми Кэмпбелл.

© Instagram Эшли Грэм
Фото: Instagram Эшли Грэм

Напомним, ранее модель plus-size Эшли Грэм сверкнула пышными формами. Она посетила мероприятие, посвященное бизнесу и проведенное организацией Fifteen Percent Pledge.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Читайте также:

Ксения Мишина показала свою двухэтажную квартиру в Киеве

Ксения Мишина показала свою двухэтажную квартиру в Киеве

Похожие темы:

Следующая публикация