На диетах не сидит: модель plus-size Эшли Грэм показала, что ест на ужин

Девушка сейчас находится в Италии.

36-летняя американская модель plus-size - Эшли Грэм – сейчас находится в Милане, где проходит Неделя моды. После показов она сходила на ужин в популярный ресторан и показала, что ела.

Фото: Instagram Эшли Грэм

Как оказалось, модель не придерживается диеты и не смогла не попробовать традиционных итальянских блюд. Она съела пиццу "Маргариту" и десерт тирамису.

Фото: Instagram Эшли Грэм

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Одета Эшли была в обтягивающее полупрозрачное черное платье и босоножки на высоких каблуках.

Фото: Instagram Эшли Грэм

Фото: Instagram Эшли Грэм

Также Грэм успела сделать фото с другой известной топ-моделью – Наоми Кэмпбелл.

Фото: Instagram Эшли Грэм

Напомним, ранее модель plus-size Эшли Грэм сверкнула пышными формами. Она посетила мероприятие, посвященное бизнесу и проведенное организацией Fifteen Percent Pledge.

Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

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