На диете не сидит: топ-модель Бар Рафаэли показала свой калорийный ужин

38-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли стала чаще появляться в промокампаниях брендов и фотосетах. Ведь в последнее время она все свое время уделяла воспитанию троих детей – двух дочерей и сына. Но, судя по ее публикациям в фотоблоге, она возвратилась в фэшн-бизнес и продолжает свою модельную карьеру.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Для этого она также делает упор на улучшение своей физической формы, которая и так у нее, как для многодетной мамы, просто отличная.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Но, как оказалось, на строгой диете Бар не сидит. В своем фотоблоге она показала, что ест на ужин – пиццу с большим количеством сыра, а также фисташковое мороженое. Однако, как видим, такие калорийные продукты никак не сказываются на подтянутой фигуре модели.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Напомним, еще одна модель – Эшли Грэм – тоже не сидит на диетах, а также любит на ужин съесть пиццу или бургер и запить еду кока-колой.

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