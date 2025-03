На долгожданной премьере: Педро Паскаль и Белла Рамзи на красной дорожке сериала "Последние из нас"

21-летняя актриса Белла Рамзи и 49-летний Педро Паскаль вышли вместе на публику в Лос-Анджелесе. Вместе они посетили долгожданную премьеру второго сезона сериала "Последние из нас" (The Last of Us), который снял на основе популярной одноименной компьютерной игры.

Оделись актеры в парные наряды, ведь они были подобраны в одной цветовой гамме. Педро выбрал лук от Модного дома Saint Laurent, который включал кожаные брюки-сапоги и клетчатый стильный пиджак. Также известный актер носил синий свитер с высокой горловиной и очки.

Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Белла же надела костюм с пиджаком и брюками, также на ней была белая рубашка и красный галстук. Волосы актриса собрала в высокий пучок, а от макияжа отказалась.

Белла Рамзи / Фото: Associated Press

Хотя ансамбль Беллы мог показаться немного простым, но когда она обернулись, то продемонстрировала, что задняя часть пиджака была украшена сердечками, ангелами и птицей, а также словами популярной песни Enjoy Yourself (It's Later Than You Think).

Белла Рамзи / Фото: Associated Press

Белла Рамзи / Фото: Associated Press

Читайте также: