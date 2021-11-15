На дорожку в лифчике: Синди Бруна продемонстрировала пикантный лук

27-летняя французская модель продемонстрировала достаточно экстравагантный аутфит на публике.
Синди Бруна посетила благотворительный ужин Фонда Dom Perignon & Born This Way, посвященном Всемирному дню доброты, в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
На мероприятие манекенщица приехала в достаточно пикантном образе: бюстгальтере с россыпью камней и кожаных широких брюках с низкой талией. Лук Синди дополнила замшевыми остроносыми туфлями от Christian Louboutin, украшенных россыпью красных страз.
Пикантный аутфит модели дополнял светлый маникюр, часы на запястье, объемной прической с кудрями и вечерним макияжем.
Читайте также:
- В комбинезоне с мехом и в пальто из джинса: модель Синди Бруна на светском мероприятии
- Вот это образ: Синди Бруна произвела фурор эффектным нарядом
- Ах, какие ноги: Синди Бруна продемонстрировала свою идеальную фигур