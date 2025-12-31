"На душе очень больно": победительница "Холостяк-14" Надин Головчук показалась со слезами на глазах

Надин Головчук

Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — вышла в Instagram Stories и обеспокоила своих подписчиков.

А дело в том, что на видео девушка появилась со слезами на глазах. Надин ничего не говорила, а лишь коротко написала: «А я дальше радуюсь мелочам, хоть и на душе очень больно».

Одна из фолловеров в комментарии спросила у нее: «Вы не с Тарасом?», но Надин пока ничего не ответила. Поклонники девушки подозревают, что такое состояние Надежды, вероятно, связано с Тарасом Цимбалюком.

А о дальнейшей судьбе отношений Надин Головчук и Тараса Цимбалюка мы узнаем уже в эту пятницу, 2 января, на пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта».

Напомним, Надин Головчук в белье похвасталась стройной фигурой.