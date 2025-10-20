На ее обнаженной спине были цветы: Кара Делевинь покорила всех бирюзовым нарядом

Кара Делевинь / © Associated Press

Актриса и модель Кара Делевинь, которая прославилась не только своими достижениями в карьере, а и скандалами, посетила роскошное светское мероприятие в Лос-Анджелесе — гала-вечер Американской киноакадемии.

Кара вышла к фотографам в гламурном прямом платье бирюзового цвета от бренда Tamara Ralph. Это было прямое платье с халтером и американской проймой, которое сверкало в свете софитов, благодаря потрясающей ткани.

На высокой горловине наряд украшали большие цветы, но главная изюминка наряда была на спине. Когда Кара развернулась, то продемонстрировала публике потрясающие лямк плятья, полностью украшеные большими цветами из металла и эмали.

Образ Делевинь также дополнили высокая прическа, украшения с бриллиантами, яркий макияж и серебристые туфли на высоких каблуках.

Бренд Tamara Ralph пользуется большим успехом среди знаменитостей и гламурные платья от этой марки они чсто выбирают для появлений на светских мероприятиях. Почитательницей бренда является также актриса Блейк Лайвли, которая не раз выбрала гламурные и сверкающее платья от Tamara Ralph с орхидеями для премьер.

