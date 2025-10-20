ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

На ее обнаженной спине были цветы: Кара Делевинь покорила всех бирюзовым нарядом

В таком нежном платье звезда появилась впервые на публике.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Associated Press

Актриса и модель Кара Делевинь, которая прославилась не только своими достижениями в карьере, а и скандалами, посетила роскошное светское мероприятие в Лос-Анджелесе — гала-вечер Американской киноакадемии.

Кара вышла к фотографам в гламурном прямом платье бирюзового цвета от бренда Tamara Ralph. Это было прямое платье с халтером и американской проймой, которое сверкало в свете софитов, благодаря потрясающей ткани.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

На высокой горловине наряд украшали большие цветы, но главная изюминка наряда была на спине. Когда Кара развернулась, то продемонстрировала публике потрясающие лямк плятья, полностью украшеные большими цветами из металла и эмали.

Образ Делевинь также дополнили высокая прическа, украшения с бриллиантами, яркий макияж и серебристые туфли на высоких каблуках.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Бренд Tamara Ralph пользуется большим успехом среди знаменитостей и гламурные платья от этой марки они чсто выбирают для появлений на светских мероприятиях. Почитательницей бренда является также актриса Блейк Лайвли, которая не раз выбрала гламурные и сверкающее платья от Tamara Ralph с орхидеями для премьер.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Образы актрисы Кары Делевинь (23 фото)

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Credits

Кара Делевинь / © Credits

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
254
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie